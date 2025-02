De feiten kwamen op 3 januari 2023 aan het licht in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De moeder van het slachtoffer werd na de ontdekking van het lijkje gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim.

In eerste instantie werd de studente verpleegkunde niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Het kon bijvoorbeeld ook om een doodgeboren baby gaan.