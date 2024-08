Schepen van Cultuur Stephanie Anseeuw: “We zijn dankbaar voor deze mooie kans, een Jommekesstrip die zich in Koksijde afspeelt, wat kan je nog meer wensen?



Het was een aangename samenwerking met Standaard Uitgeverij en fijn te ervaren hoe zo'n strip tot stand komt. Het resultaat is een leuk en spannend verhaal met heel wat prachtige tekeningen van gekende plaatsen in onze gemeente. De aanleiding voor het album was Potvis Valentijn, maar het was de uitgelezen kans om heel onze gemeente in de kijker te zetten. Ten Bogaerde, de paardenvissers, uiteraard ook huisje Nys en zo veel meer plaatsen komen aan bod."