Lano kende de voorbije tien jaar een groei in omzet, van 70 miljoen euro naar 120 miljoen euro. Daarmee schrijft Lano een opvallend verhaal in een sector die al een tijdje onder druk staat. Onlangs was er het faillissement van McThree Carpets in Waregem, en Beaulieu staat in Sint-Baafs-Vijve ook voor een reorganisatie.