“Windenergie is belangrijk voor onze energievoorziening, maar hernieuwbare energie moet ook ruimtelijk goed ingepast zijn", klonk het bij minister Brouns. "In dit dossier gaat het om een bijzonder hoge windturbine in een open agrarisch landschap, tussen de Tieltse heuvelrug en de Poelberg. Die plek kan zo’n turbine niet dragen. Het zou op deze plek te dominant aanwezig zijn in het open landschap."

De aanvrager stelde dat de turbine gebundeld zou worden met de spoorlijn Deinze-De Panne. Maar volgens de beoordeling door het departement Omgeving, is die spoorlijn op deze plaats onvoldoende zichtbaar en onvoldoende structurerend in het landschap om een windturbine van 220 meter ruimtelijk te verantwoorden.

Geen afwijzing

De minister benadrukt dat de beslissing geen afwijzing is van windenergie op zich. “Vlaanderen heeft windenergie nodig, maar dat betekent niet dat elke aanvraag op elke plek automatisch kan. We moeten groene energie combineren met respect voor de omgeving, het landschap en de mensen die er wonen.”

Tijdens het openbaar onderzoek werden 756 bezwaarschriften ingediend, ook het stadsbestuur van Tielt gaf een ongunstig advies. De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie adviseerde eveneens om de vergunning te weigeren.