Niet alleen het bier, maar nu ook de bierprinter maakt de tongen in het café los. Elke klant kan een foto van op zijn smartphone doorsturen naar de bierprinter. Het toestel registreert wat er binnen komt en print dat dan bovenop de schuimkraag van een Guinness. Het spreekt voor zich dat de printer geen inkt bevat, maar wel mout. De foto of illustratie wordt dan in een bruine tint afgedrukt.