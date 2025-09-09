Momenteel moeten jeugdverenigingen maar een vijfde van hun energiefactuur betalen. De rest past de stad bij. Maar dat wil Kortrijk veranderen, een maatregel die deel uitmaakt van een ruimer plan rond energiezuinigheid.

Maar voor veel jeugdverenigingen is dat een zware aderlating, misschien zelfs de doodsteek. Zoals voor Bazart, een kleine kunstjeugdbeweging die verder geen subsidies krijgt.

Schepen van jeugd Felix De Clerck kwam gisteravond even met de jongeren praten. Hij wil de verenigingen vooral aanzetten om minder te verbruiken. Bovendien zullen ze andere subsidies krijgen, zei hij, waardoor ze uiteindelijk, op het einde van de rit, evenveel zullen overhouden.