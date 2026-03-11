De drankenverdeler Jet Import uit Lauwe en CEO Stefaan Bettens zijn in de prijzen gevallen tijdens twee awardshows in Brussel en Zaventem. Bettens kreeg een Lifetime Achievement Award, terwijl Red Bull werd bekroond als beste merk in zijn categorie.
Dubbelslag
Jet Import heeft een opvallende dubbelslag geslagen. CEO Stefaan Bettens kreeg tijdens de Gondola Storecheck ‘Personality of the Year’-awards in Zaventem een Lifetime Achievement Award, een bekroning voor zijn carrière van zo’n 40 jaar in de sector. Tegelijk werd Red Bull, dat het bedrijf verdeelt, uitgeroepen tot ‘Best Brand’ in de categorie sport- en energiedranken tijdens de Best Brands Awards in Brussel.
De Lifetime Achievement Award geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de retail- en voedingssector in België en Luxemburg. Bettens wordt daarmee gelauwerd voor zijn rol in de uitbouw van Jet Import tot een toonaangevende distributeur van premium dranken en snacks in de Benelux.
“De wereld verandert snel, maar bij Jet Import hebben we die verandering altijd gezien als een opportuniteit”, zegt Stefaan Bettens. “We bouwen merken met passie en ondernemingszin. Ons credo blijft: sales is marketing en marketing is sales.”
Energiedrank Red Bull in de markt gezet
Jet Import, met hoofdzetel in Lauwe bij Menen, verdeelt intussen meer dan 60 merken en telt ruim 160 medewerkers. In 2025 draaide het bedrijf een omzet van meer dan 350 miljoen euro. Onder meer Red Bull, dat sinds 1996 door Jet Import op de Belgische markt wordt gebracht, groeide uit tot een van de bekendste energiedranken in het land.
Die lange samenwerking wordt nu ook bekroond. Red Bull won de Best Brand Award 2026 in zijn categorie, op basis van een studie bij meer dan 4.000 Belgische consumenten.
“Als de originele energy drink zijn we altijd trouw gebleven aan een duidelijke identiteit en hoge kwaliteitsnormen”, aldus Bettens. “We blijven bouwen aan vertrouwen en een sterke reputatie.”
Met de dubbele erkenning bevestigt Jet Import zijn positie als belangrijke speler in de Belgische drankenmarkt.