Jet Import heeft een opvallende dubbelslag geslagen. CEO Stefaan Bettens kreeg tijdens de Gondola Storecheck ‘Personality of the Year’-awards in Zaventem een Lifetime Achievement Award, een bekroning voor zijn carrière van zo’n 40 jaar in de sector. Tegelijk werd Red Bull, dat het bedrijf verdeelt, uitgeroepen tot ‘Best Brand’ in de categorie sport- en energiedranken tijdens de Best Brands Awards in Brussel.

De Lifetime Achievement Award geldt als een van de meest prestigieuze onderscheidingen in de retail- en voedingssector in België en Luxemburg. Bettens wordt daarmee gelauwerd voor zijn rol in de uitbouw van Jet Import tot een toonaangevende distributeur van premium dranken en snacks in de Benelux.

“De wereld verandert snel, maar bij Jet Import hebben we die verandering altijd gezien als een opportuniteit”, zegt Stefaan Bettens. “We bouwen merken met passie en ondernemingszin. Ons credo blijft: sales is marketing en marketing is sales.”