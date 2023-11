Het festival werd afgetrapt door Grand Picture Palace, het jazzensemble onder leiding van Anneleen Boehme uit Izegem, en dat liet meteen een verpletterende indruk achter. Anneleen Boehme, de drijvende kracht achter Grand Picture Palace, verklaart: "Ik laat me vooral inspireren door verschillende soorten muziek, alle genres eigenlijk. Als een nummer me raakt, wil ik dat gevoel herscheppen in mijn eigen muziek."