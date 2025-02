Knokke off gaat over onder meer Louise (Pommelien Thijs) en Alexander (Willem De Schryver) die samen met hun vrienden een onbezonnen zomer beleven in Knokke. De rijke families komen in aanraking met drugs, alcohol, geld, luxe en tal van problemen.

Hun wereld wordt verstoord door de komst van Daan (Eliyha Altena) en zijn moeder Melissa (Anna Drijver). Alle personages gaan vooral ook op zoek naar zichzelf.