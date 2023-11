Vantoortelboom was samen met Saskia De Coster (met de roman 'Net Echt') een van de twee Vlaamse genomineerden voor de Boekenbon Literatuurprijs. Ook de Nederlanders Tiemen Hiemstra ('W'), Roxane van Iperen ('Dat beloof ik') en Richard Osinga ('Munt') stonden op de shortlist.

'Mauk' is Vantoortelbooms zesde roman. De auteur beschrijft in dat boek het verhaal van een man die als kind getraumatiseerd is en zich dankzij zijn verbeelding kan standhouden tegen zijn tirannieke vader. Met de hulp van zijn denkbeeldige broer Henri slaagt hij erin zichzelf te beschermen door te vluchten naar het utopische Wilde Westen.