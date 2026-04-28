Tijdens “Atelier in Beeld” kon je in Kuurne kennis maken met het werk van Jan Dewilde. Het hele weekend zetten beeldende kunstenaars in Vlaanderen en Brussel hun deuren open. Een bezoek aan de werkplaats van de bevlogen Kuurnenaar is een bijzondere ervaring. Want hij combineert zijn artistieke bezigheid met ecologisch tuinieren.
Zijn werkruimte ligt vol met spullen en materialen die een ander weggooit. Maar in de handen van de kunstenaar worden het originele assemblages. Het eindresultaat is altijd een verrassing.
De kunstenaar vindt zijn materialen vooral op rommelmarkten. Als oud-leraar plastische opvoeding in het buitengewoon onderwijs leerde hij het spontane en het ludieke van zijn leerlingen.
Alles draait rond creativiteit en respect voor het milieu. Jan spreekt van een totaal concept. Dat blijkt ook uit zijn tuin. Hij recycleert het oude materiaal en laat zijn tuin voor een groot stuk wild.
Jan Dewilde zoekt niet meteen de drukte op van de kunstwereld. Toch zet hij dit weekend graag zijn deuren open als kennismaking met zijn publiek.
Jan Dewilde, kunstenaar: "Ik zie dat er heel veel oudere mensen zijn en met plezier naar de oude voorwerpen met een nieuw leven kijken. Ik zie ook dat kinderen geamuseerd kijken. Ze herkennen het niet omdat de voorwerpen uit een andere tijd komen. Er ontstaat soms een dialoog tussen grootouders en kleinkinderen. Dat vind ik heel leuk."
Een echte Jan Dewilde heb je al vanaf 100 euro en ieder werk is uniek. De opbrengst van “Atelier in Beeld” gaat naar Natuurpunt.