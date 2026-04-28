Zijn werkruimte ligt vol met spullen en materialen die een ander weggooit. Maar in de handen van de kunstenaar worden het originele assemblages. Het eindresultaat is altijd een verrassing.

De kunstenaar vindt zijn materialen vooral op rommelmarkten. Als oud-leraar plastische opvoeding in het buitengewoon onderwijs leerde hij het spontane en het ludieke van zijn leerlingen.

Alles draait rond creativiteit en respect voor het milieu. Jan spreekt van een totaal concept. Dat blijkt ook uit zijn tuin. Hij recycleert het oude materiaal en laat zijn tuin voor een groot stuk wild.

