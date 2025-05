De Vlaamse Waterweg bekijkt welke oplossingen er zijn voor de Stalhillebrug in Jabbeke. Door een defect zal de voetgangers- en fietsersbrug over het kanaal Gent-Oostende lange tijd niet beschikbaar zijn. De gemeente baart zich zorgen over het wegvallen van een veilige oversteek en onderzoekt of een veerpont of een tijdelijke brug praktisch en financieel mogelijk zijn.