Jaar cel met uit­stel voor gooi­en van ten­nis­bal­len met drugs en gsm’s over gevangenismuur

De Brugse correctionele rechtbank heeft vier mannen tot een jaar gevangenisstraf met uitstel en 400 euro boete veroordeeld voor het gooien van voorwerpen over de muur van de gevangenis van Brugge. In twee tennisballen zaten onder andere twee mini-gsm's en 24 gram cannabis verstopt.

De bewaking van de Brugse gevangenis stelde op 21 augustus 2024 vast dat er rond 19 uur pakketjes over de muur gegooid werden. Het bleek te gaan om twee tennisballen, gewikkeld in plastic folie. De ene tennisbal bevatte een mini-gsm en een USB-lader, terwijl in de andere tennisbal een mini-gsm, twee USB-sticks met muziek, 24 gram cannabis, sigarettenblaadjes en een sponsje staken. De projectielen geraakten echter niet over de afsluiting van de wandeling.

Dankzij camerabeelden kwamen drie mannen in het vizier van de speurders. Brusselaar Oussam K. (22) en de Kortrijkzanen Mohammed S. (28) en Youssef W. (26) stapten na de feiten in een grijze wagen met Spaanse nummerplaten. De wegpolitie kon het drietal en bestuurder Youssef E. (24) een half uur later al inrekenen. In het voertuig ontdekten ze nog een pakket met een iPhone, maar onder andere ook twee katapulten.

Volgens het openbaar ministerie hadden de gooiers honderden telefonische contacten met verschillende gedetineerden. Oussam K. kreeg ook zelf al 24 maanden cel voor diefstal met geweld. De procureur eiste voor alle beklaagden een jaar effectieve gevangenisstraf en 1.600 euro boete.

“Kapoenen gevat”

Youssef E. vroeg als enige de vrijspraak. De man die in Catalonië woont, hield tevergeefs vol dat ze gewoon een dagje naar het strand gingen. "Op de terugweg heeft hij in de auto gewacht terwijl de anderen zogezegd nog naar een winkel gingen", aldus meester Charlotte Pintelon. De andere beklaagden erkenden dat ze zich lieten overtuigen door kameraden die in moeilijke omstandigheden in de gevangenis verbleven. "Het is schering en inslag, maar deze vier ‘kapoenen’ zijn gevat", aldus meester Stijn Roels.

De redactie
