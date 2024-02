De beklaagde schetste een heel ander verhaal. Volgens C. mochten de Club-fans van de politie niet in de buurt van het Jan Breydelstadion blijven. Ze moesten zelfs terugkeren naar café Bras. "We wilden daar gewoon iets drinken met vijf, zes man. Toen de anderen gooiden, heb ik gewoon in een reflex teruggegooid."

De dertiger stelde ook dat het incident niets met hooliganisme te maken had. "We wisten zelfs niet dat er daar van Cercle zaten. Die jongen is zelfs geen voetbalsupporter."