In Izegem zijn de plannen voor het nieuwe zwembad en het sportcomplex op de site Krekel Noord voorgesteld. Er komen twee sporthallen en gevechtssportzalen. De ontwikkeling van het sportcomplex verloopt in fases, zodat de sportactiviteiten kunnen blijven doorgaan en de impact op de omgeving beperkt blijft. In een eerste fase verdwijnt het bestaande buitenzwembad.
Op de site Krekel Noord in Izegem komt een nieuw zwembad en multifunctioneel sportcomplex. Het nieuwe zwembad, een binnenbad, komt er eerst. De werken starten in de zomer van 2027, tegen dan moet het oude buitenbad afgebroken zijn.
Daarna volgt de gefaseerde bouw van de andere sportinfrastructuur, waaronder twee sporthallen en gevechtssportzalen, en de gefaseerde afbraak van de bestaande sportgebouwen. Aansluitend volgt de omgevingsaanleg: de aanleg van een terraszone, recreatieve speelzones en de paden op het domein.
Veel kritiek
Dat het openluchtzwembad verdwijnt en zelfs dit seizoen niet meer opent zorgt voor veel kritiek bij de oppositie, maar volgens het nieuwe stadsbestuur is renovatie niet betaalbaar.