De straalvogel ligt sinds enkele maanden te verkommeren op de stedelijke werkplaats in Middelkerke, achter het recyclagepark. Het vliegtuigje is helemaal kapot, restaureren kost handenvol geld en dus zal de gemeente Middelkerke het verkopen. Daar komt veel protest tegen maar er zit niks anders op zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "Ik vind het jammer. Het is iets moois op zich of het was iets moois. Maar het heeft zijn tijd gehad."

Chris Cordier, jarenlang organisator van het stripfestival, vindt het doodjammer maar begrijpt het standpunt van de burgemeester. "De mensen hebben het kapotgemaakt door er op te klimmen", aldus Cordier. "Mocht ik 10 jaar jonger zijn, ik zou het kopen".

