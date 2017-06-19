Mid­del­ker­ke ver­koopt zijn straal­vo­gel’: Bes­te tijd gehad en te duur om te herstellen”

De gemeente Middelkerke verkoopt kunstwerk 'De straalvogel'. Het zou 50.000 euro kosten om het vliegtuigje uit het gelijknamige album van Jommeke te herstellen en dat ziet de gemeente niet zitten. Heel veel mensen reageren verontwaardigd. De organisator van het stripfestival in Middelkerke vindt het bijzonder jammer maar hij begrijpt de beslissing van de gemeente.

De straalvogel ligt sinds enkele maanden te verkommeren op de stedelijke werkplaats in Middelkerke, achter het recyclagepark. Het vliegtuigje is helemaal kapot, restaureren kost handenvol geld en dus zal de gemeente Middelkerke het verkopen. Daar komt veel protest tegen maar er zit niks anders op zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "Ik vind het jammer. Het is iets moois op zich of het was iets moois. Maar het heeft zijn tijd gehad."

Chris Cordier, jarenlang organisator van het stripfestival, vindt het doodjammer maar begrijpt het standpunt van de burgemeester. "De mensen hebben het kapotgemaakt door er op te klimmen", aldus Cordier. "Mocht ik 10 jaar jonger zijn, ik zou het kopen". 

'Straalvogel’ van Jommeke onthuld

Nog extra probleem

Maar dan nog is er een probleem want het mag alleen door de kunstenaars zelf hersteld worden. Dat is contractueel bepaald. Het zijn Tardioli en van Cauwenberghe zelf die het zouden moeten herstellen. "Ik ken die mensen persoonlijk en met 50.000 euro kom je niet toe," zegt Cordier nog.

De straalvogel werd in 2017 met gerecycleerd materiaal gebouwd door een kunstenaarduo en is een exacte kopie van het vliegtuig uit het gelijknamige Jommeke album. In 2024 werd het weggehaald uit het Normandpark omdat het beschadigd en onveilig was.

"50.000 euro voor iets dat we dan hoogstens een paar jaar kunnen uitstallen. Dat is voor mij de moeite niet. Dat zijn keuzes die je moet maken.

Jean-Marie Dedecker
