“Onlangs vroeg er iemand hoeveel Jommekes heb je al getekend. Daar kon ik niet op antwoorden, maar het zijn er veel hoor.” Aan het woord is Philippe Delzenne. Al 40 jaar tekent hij met passie de wereld van Jommeke, Flip, Filiberke en co. Per jaar verschijnen er nog altijd vijf albums, getekend door Philippe of z’n collega Gerd Van Loock.

“Dat zijn iconische figuren hé. Voor tekenaars en scenaristen is dat een ongelooflijk plezante zandbak om in te spelen hé. Een eenzaam beroep is het in die zin dat ik hier alleen zit, maar ik spreek met mijn figuren”, zegt Philippe.