Is brand in opvang­cen­trum in hart­je Brug­ge aangestoken?

Opvangcentrum Vlamingstraat 03

De brand in een opvangcentrum voor vluchtelingen in Brugge is wellicht aangestoken. De brand brak gisterenmiddag uit, in de traphal. Zestig bewoners raakten wel op tijd buiten. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog.

Het opvangcentrum van het Rode Kruis is in hartje Brugge, in de Vlamingstraat. Het vuur ontstond in de traphal en zorgde meteen voor veel rook. Daardoor moest iedereen naar buiten, één iemand raakte licht gewond.

De zestig bewoners konden gisteravond wel niet terug, en moesten elders overnachten. Het Rode Kruis zoekt een alternatief voor de komende tijd want er is ook veel schade.

Het parket onderzoekt nog of het vuur is aangestoken. Feit is wel dat de brandweer eerder deze week ook al moest langsgaan, al bleek het toen wel loos alarm.

Opvangcentrum Vlamingstraat 02
De redactie
Brand

