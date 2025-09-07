Tijdens het weekend werd ruim €6,2 miljoen uitgegeven, een stijging van 2,1% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde uitgave per kaarthouder per dag lag op €146,3, met internationale bezoekers uit Nederland, Frankrijk, Luxemburg en de VS die opvallend veel uitgaven deden.

Knokke-Heist bevestigt zo zijn positie als sportieve en toeristische hotspot aan de Belgische kust. De editie van 2026 is ondertussen uitverkocht, met meer dan 2.800 deelnemers, terwijl de inschrijvingen voor de 5i50 op 5 en 12 november starten, met een korting voor de eerste 300 inwoners.