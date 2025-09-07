IRONMAN Knokke-Heist is ook economisch succes: dit is de financiële impact voor de gemeente
De derde editie van het IRONMAN-weekend in Knokke-Heist op 6 en 7 september 2025 was een groot succes. En niet alleen qua deelnemers, zo blijkt nu: ook economisch. Met 125.000 unieke bezoekers, waaronder ruim 3.000 deelnemers, steeg het aantal bezoekers met 10,7% ten opzichte van 2024.
De halve triatlon IRONMAN 70.3 op zondag trok het meeste publiek met bijna 69.000 bezoekers, terwijl de kwarttriatlon 5i50 op zaterdag meer dan 55.000 mensen lokte. Het evenement verlengt duidelijk het toeristisch seizoen zegt de gemeente, met recordhotelbezetting van 95,1% op zaterdag.
Bezoekers gaven meer uit
Tijdens het weekend werd ruim €6,2 miljoen uitgegeven, een stijging van 2,1% ten opzichte van vorig jaar. De gemiddelde uitgave per kaarthouder per dag lag op €146,3, met internationale bezoekers uit Nederland, Frankrijk, Luxemburg en de VS die opvallend veel uitgaven deden.
Knokke-Heist bevestigt zo zijn positie als sportieve en toeristische hotspot aan de Belgische kust. De editie van 2026 is ondertussen uitverkocht, met meer dan 2.800 deelnemers, terwijl de inschrijvingen voor de 5i50 op 5 en 12 november starten, met een korting voor de eerste 300 inwoners.