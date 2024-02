Na de principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering wordt nu een openbaar onderzoek opgezet voor het grote publiek. Iedereen kan tot en met 26 april het plan 'Kustvisie' inkijken en een reactie geven.

In de kustgemeente- en stadhuizen staan vanaf vandaag infozuilen over het beleidsplan. Daarin staan onder meer de resultaten van studies over de mogelijke effecten van de klimaatopwarming voor mens en milieu, zoals het visbestand, beplanting en verzanding op termijn.

Tussen 5 en 27 maart vinden ook tien infomomenten plaats in de tien kustgemeenten. Na het openbaar onderzoek worden alle schriftelijk ontvangen reacties beantwoord en verwerkt in het ontwerpplan. Een (aangepast) strategisch beleidsplan Kustvisie zal eind 2024 of begin 2025 voorgelegd worden aan de volgende Vlaamse Regering voor een definitieve goedkeuring.