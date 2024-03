Demir wees er dinsdag op dat het om een voorlopig akkoord gaat, dat nog definitief moet worden afgeklopt. Eenmaal dat is gebeurd, wil ze de tekst eerst zorgvuldig juridisch onderzoeken. Daarnaast wacht de minister naar eigen zeggen nog steeds op de Waalse studie. "Want ik wil een systeem invoeren dat gelijk loopt met de andere gewesten."

Volgens Demir is er na de beslissing 12 tot 15 maanden nodig om een systeem van statiegeld in te voeren, klassiek of digitaal. "De invoering zal dus eerder voor eind 2025 zijn."