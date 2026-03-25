De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 februari 2025 opgeroepen voor een ongeval in De Haan. Een Nederlandse vrouw die in Oostende verbleef, was er met haar wagen op een verlichtingspaal gebotst. Haar toen 15-jarige dochter werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Pas een tweetal weken na het ongeval was het meisje buiten levensgevaar. M.B. en haar toen 12-jarige dochter liepen lichtere verwondingen op.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Het zou opgevallen zijn dat de inzittenden geen gordel droegen. Uiteindelijk bleek dat B. mogelijk opzettelijk tegen de verlichtingspaal reed. In die omstandigheden werd ze door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van dubbele moordpoging.