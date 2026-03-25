Internering voor moordpoging op beide dochters: moeder reed op paal in Wenduine
In het dossier van een dubbele moordpoging in Wenduine bij De Haan heeft de Brugse raadkamer de internering van een 45-jarige Nederlandse bevolen. M.B. zou met haar twee tienerdochters opzettelijk tegen een verlichtingspaal gecrasht zijn. De verdediging stuurde tevergeefs aan op een buitenvervolgingstelling.
De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 februari 2025 opgeroepen voor een ongeval in De Haan. Een Nederlandse vrouw die in Oostende verbleef, was er met haar wagen op een verlichtingspaal gebotst. Haar toen 15-jarige dochter werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Pas een tweetal weken na het ongeval was het meisje buiten levensgevaar. M.B. en haar toen 12-jarige dochter liepen lichtere verwondingen op.
De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Het zou opgevallen zijn dat de inzittenden geen gordel droegen. Uiteindelijk bleek dat B. mogelijk opzettelijk tegen de verlichtingspaal reed. In die omstandigheden werd ze door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van dubbele moordpoging.
Geestesstoornis
Een gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de verdachte aan een geestesstoornis lijdt. Door een verstoord realiteitsbesef raakte het gezin geïsoleerd en zou de Nederlandse geen uitweg meer gezien hebben. Het risico zou beperkt kunnen worden door het innemen van medicatie. In die omstandigheden werd B. op 11 maart 2025 onder voorwaarden vrijgelaten. Door een probleem met haar verplichte begeleiding zat ze in de zomer wel opnieuw een week in de gevangenis.
Op basis van het verslag van de gerechtspsychiater vroeg het parket aan de raadkamer om de verdachte te interneren. Volgens haar advocaat Lawrence Taillaert handelde zijn cliënte tijdens een psychose, maar vormt B. dankzij haar behandeling geen gevaar meer voor de maatschappij. Daarom stuurde de verdediging tevergeefs aan op de buitenvervolgingstelling. B. blijft onder voorwaarden vrij in afwachting van de eerste zitting van de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM), die over de uitvoering van de maatregel moet oordelen.