Het bedrijf zegt zijn schulden niet meer te kunnen betalen. Bijgevolg vragen CASA International en CASA Logistics het faillissement aan.

Hierdoor sluiten naast 63 winkels ook het distributiecentrum en het hoofdkantoor in Olen met een impact op 544 medewerkers in België, aldus het bedrijf in een persbericht. In onze provincie zijn er vestigingen in Brugge, Kortrijk, Roeselare, Waregem, Nieuwpoort, De Panne, Knokke-Heist en Oostende. Die winkels zullen de deuren moeten sluiten.