In 2023 telde Casa International ruim 2.500 werknemers in een vierhonderdtal winkels in acht landen. In het kader van een herstelplan om tegen 2026 weer winstgevend te worden, sloot of verkocht de groep dit jaar al 46 winkels in verscheidene landen en bouwde ze ook haar personeelsbestand af. Aan het begin van de zomer organiseerde Casa een uitverkoop.

"Ondanks de vooruitgang die we geboekt hebben, en mede door de ongunstige ontwikkelingen in de retailmarkt, blijft de situatie van Casa International kwetsbaar", laat het bedrijf nu weten. "Dit veroorzaakt een acuut cashprobleem dat de continuïteit van het bedrijf bedreigt en dringend moet worden aangepakt."

CEO Vincent Nolf zegt er "alle vertrouwen" in te hebben de cashpositie tijdens de traditioneel succesvolle kerstperiode "aanzienlijk te kunnen verbeteren".