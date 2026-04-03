Wie naar het Interbad in Sint-Kruis (Brugge) wil, is na zes maanden opnieuw meer dan welkom. Het zwembad was even gesloten door renovatiewerken. Niet raar als je weet dat het zwembad dateert uit 1969. De vernieuwde technische installaties zorgen nu voor een betere lucht- en waterkwaliteit.

"Lucht die vochtig is, is zeer onaangenaam, zeker in zo'n zwembadtemperatuur", vertelt Catherine Meyvaert van Farys. "Dat die ontvochtiging er is, zorgt voor comfort. Er zal een betere warmteverspreiding zijn door de collectoren die geplaatst zijn en er is een betere en grotere zuivering van het zwembadwater door zandfilters.

"Fantastisch"

Maar voor het publiek zullen vooral de vernieuwde douches opvallen. De aparte hokjes zijn vervangen door één open ruimte. Bezoeker Marc Georges spreekt van een verbetering. Hij heeft het Interbad gemist. "Ik kom hier drie keer in de week zwemmen en ga terug proberen om 7 uur ’s ochtends te komen", klonk het bij Marc.

"Ik heb daar deugd van en heb dan een hele dag energie. Ik merk dat het water helderder is dan vroeger en de douches zijn fantastisch. De ruimte. Dat was wel een probleempje hier. Ik vind het net en heel proper. Het is weer een beetje thuiskomen."

