Inter­bad in Sint-Kruis weer open na gron­di­ge reno­va­tie: De ruim­te in de dou­ches is fantastisch”

Bezoeker Marc Georges / Het gerenoveerde Interbad in Brugge

In Sint-Kruis (Brugge) kan je na een half jaar opnieuw zwemmen in het Interbad. Het zwembad was gesloten voor een grondige renovatie, want de technische installaties waren na meer dan 50 jaar aan vernieuwing toe. De renovatiewerken kostten 2,5 miljoen euro, maar nu is er meer comfort voor de zwemmers. 

Wie naar het Interbad in Sint-Kruis (Brugge) wil, is na zes maanden opnieuw meer dan welkom. Het zwembad was even gesloten door renovatiewerken. Niet raar als je weet dat het zwembad dateert uit 1969. De vernieuwde technische installaties zorgen nu voor een betere lucht- en waterkwaliteit.

"Lucht die vochtig is, is zeer onaangenaam, zeker in zo'n zwembadtemperatuur", vertelt Catherine Meyvaert van Farys. "Dat die ontvochtiging er is, zorgt voor comfort. Er zal een betere warmteverspreiding zijn door de collectoren die geplaatst zijn en er is een betere en grotere zuivering van het zwembadwater door zandfilters.

"Fantastisch"

Maar voor het publiek zullen vooral de vernieuwde douches opvallen. De aparte hokjes zijn vervangen door één open ruimte. Bezoeker Marc Georges spreekt van een verbetering. Hij heeft het Interbad gemist. "Ik kom hier drie keer in de week zwemmen en ga terug proberen om 7 uur ’s ochtends te komen", klonk het bij Marc.

"Ik heb daar deugd van en heb dan een hele dag energie. Ik merk dat het water helderder is dan vroeger en de douches zijn fantastisch. De ruimte. Dat was wel een probleempje hier. Ik vind het net en heel proper. Het is weer een beetje thuiskomen."

Het gerenoveerde Interbad in Brugge / Catherine Meyvaert van Farys
Meest gelezen

C Yves Engels 1
Nieuws

Luchthaven Oostende-Brugge mikt op drukke zomer met deze 13 zonbestemmingen
Kasteel
Nieuws

Meest romantische kasteel van Vlaanderen heropent deuren
Angry Octo
Nieuws

Boudewijn Seapark pakt uit met zes nieuwe attracties

Lees ook

KIJK. Slang met staart van 40 cm verstopt zich in rolluik van jong gezin met baby (4,5m): "We wisten niet of het dier giftig was"

KIJK. Slang verstopt zich in rolluik van jong gezin met baby (4,5m) uit Poperinge: "We wisten niet of het dier giftig was"
Situatie voor de start van fase 3 - Molensite Oudenburg

Laatste fase van project Molensite in Oudenburg gestart: "Het wordt een warme ontmoetingsplaats"
Zalmkwekerij
Update

Raad van State trekt definitief streep door zalmkwekerij in Oostende
507 BB LINKS militaireoefeningramskapelle

438 jonge West-Vlamingen schrijven zich in voor vrijwillig militair dienstjaar
Gouverneur Carl Decaluwé pleit voor snellere interventieboten na toename transmigranten aan kust

te koop vastgoed

Afgelopen 3 maanden meeste appartementen in West-Vlaanderen verkocht: "De oorlogsdreiging speelt een rol"
