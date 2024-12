Merveille Dasilva is één van de werkzoekenden die vanmiddag naar Matching Talent kwam. "Je ziet die stelling meestal in de hoogte staan. Je denkt, dat is een job met risico's. Ik heb het geprobeerd en het ging goed. Er zijn misschien nog andere toffe dingen, maar ik was wel op mijn gemak. Dus misschien doe ik wel zo'n job, ooit"

Werkzoekenden konden niet alleen een workshop steigerbouw volgen, maar ook eens achter het stuur van een heftruck zitten en aan machines werken zodat ze al even konden voelen hoe het is om te werken in de industrie."