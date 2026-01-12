Inspanningen landbouwers werpen vruchten af voor drinkwater in Ieper en Heuvelland
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Ieper en Heuvelland komen er extra maatregelen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Dat is cruciaal voor de productie van drinkwater. Metingen tonen aan dat eerdere ingrepen al effect hebben, al is er nog ruimte voor verbetering.
In het stroomgebied van onder meer de Kleine Kemmelbeek en de Bollaertbeek is de waterkwaliteit vandaag beter dan in veel andere waterlopen van het IJzerbekken. Dat is het resultaat van jarenlange inspanningen, onder meer in de landbouw. Een van de maatregelen zijn erosiedammen, die voorkomen dat vervuilende stoffen in het water terechtkomen.
“Alle gronddeeltjes botsen tegen zo’n dam”, legt landbouwer Marijn Delanote uit. “Een deel van het water wordt gefilterd en komt er relatief proper uit, terwijl de grootste vervuiling op het veld blijft. Bovendien blijft de beste grond zo op het perceel, en die kunnen we later opnieuw gebruiken.”
Minder pesticiden, maar nog pieken
Volgens De Watergroep is de algemene trend positief. “Globaal genomen zien we een daling van de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen”, zegt Kathleen De Schepper. “Maar we merken nog regelmatig piekvervuilingen, bijvoorbeeld wanneer tanks voor gewasbeschermingsmiddelen te dicht bij een waterloop worden gevuld of gereinigd. Die willen we in de toekomst vermijden.”
“Globaal genomen zien we een daling van de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen.”
Een belangrijk aandachtspunt blijft metaldehyde, een veelgebruikt middel tegen slakken. “Die slakkenkorrels zijn onvoldoende afbreekbaar in onze productie”, aldus De Schepper. “Bij hoge concentraties kunnen we tijdelijk geen water innemen voor de drinkwaterproductie.”
Stimulansen voor landbouwers
De provincie wil landbouwers daarom extra ondersteunen. “We gaan hen stimuleren om hun strooiers aan te passen, zodat er niets in de beek terechtkomt”, zegt gedeputeerde voor integraal waterbeleid Bart Naeyaert. “Daarnaast bieden we een alternatief aan, ijzerfosfaat, waardoor het gebruik van metaldehyde overbodig wordt.”
“Als er geen goed drinkwater meer geproduceerd kan worden, komen veel mensen in de problemen. Dat willen we absoluut vermijden."
Veel landbouwers in Ieper en Heuvelland zijn intussen overtuigd van de aanpak. Ook Frederik Deraedt, landbouwer, benadrukt het belang: “Als er geen goed drinkwater meer geproduceerd kan worden, komen veel mensen in de problemen. Dat willen we absoluut vermijden. Als landbouwers willen we niet met de vinger gewezen worden.”
De bedoeling is om de maatregelen in de toekomst ook elders in West-Vlaanderen toe te passen.