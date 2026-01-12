In het stroomgebied van onder meer de Kleine Kemmelbeek en de Bollaertbeek is de waterkwaliteit vandaag beter dan in veel andere waterlopen van het IJzerbekken. Dat is het resultaat van jarenlange inspanningen, onder meer in de landbouw. Een van de maatregelen zijn erosiedammen, die voorkomen dat vervuilende stoffen in het water terechtkomen.

“Alle gronddeeltjes botsen tegen zo’n dam”, legt landbouwer Marijn Delanote uit. “Een deel van het water wordt gefilterd en komt er relatief proper uit, terwijl de grootste vervuiling op het veld blijft. Bovendien blijft de beste grond zo op het perceel, en die kunnen we later opnieuw gebruiken.”