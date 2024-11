Met de huidige 6 reactoren is Gravelines al de grootste kerncentrale van Europa. En er is heel wat ongerustheid in Westhoekgemeenten over de plannen, want een nucleair incident is nooit uit te sluiten.

"Ik ben er zeker niet gerust op," zegt één van de toeschouwers. "We hebben 10 jaar geleden het zware sabotage incident gehad in Doel, waar men nog altijd niet weet wie die kerncentrale gesaboteerd heeft. Voor dat incident waren er kleinere incidenten waar niet gepast op gereageerd is geweest."