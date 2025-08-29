Het kunstwerk The Hauntings wordt tijdelijk opgesteld bij de Menenpoort in Ieper. Het 6,5 meter hoge smeedijzeren beeld kijkt uit op het monument en herinnert aan de vele soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven lieten zonder terug te keren.

De inspiratie voor het beeld komt van kunstenares Jo Oliver. Als jong meisje hoorde zij het verhaal van een soldaat die na de oorlog vruchteloos op zoek ging naar zijn thuis en geliefden. Toen ze jaren later in de buurt van diezelfde velden kwam wonen, besloot ze die figuur vorm te geven. “Het voelde als mijn plicht om dit verhaal tastbaar te maken,” zegt Oliver.