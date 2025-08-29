Indrukwekkend kunstwerk bij Menenpoort herdenkt ‘de soldaat die nooit terugkeerde’
Aan de Menenpoort in Ieper komt binnenkort een bijzonder kunstwerk. Van 27 september tot 30 november staat daar The Hauntings, een 6,5 meter hoog smeedijzeren beeld dat symbool staat voor de soldaten die nooit naar huis terugkeerden.
Het kunstwerk The Hauntings wordt tijdelijk opgesteld bij de Menenpoort in Ieper. Het 6,5 meter hoge smeedijzeren beeld kijkt uit op het monument en herinnert aan de vele soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven lieten zonder terug te keren.
De inspiratie voor het beeld komt van kunstenares Jo Oliver. Als jong meisje hoorde zij het verhaal van een soldaat die na de oorlog vruchteloos op zoek ging naar zijn thuis en geliefden. Toen ze jaren later in de buurt van diezelfde velden kwam wonen, besloot ze die figuur vorm te geven. “Het voelde als mijn plicht om dit verhaal tastbaar te maken,” zegt Oliver.
"Het voelde als mijn plicht om dit verhaal tastbaar te maken"
Afgedankt metaal
Het beeld is gemaakt uit afgedankt metaal en zo ontworpen dat licht erdoorheen kan vallen, wat zorgt voor een mystieke, haast spookachtige gloed. Volgens de kunstenares stelt de soldaat geen specifieke nationaliteit of politieke overtuiging voor, maar staat hij symbool voor de gewone man en de offers die miljoenen brachten.
Na de periode in Ieper reist het beeld terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar het een vaste plek krijgt op het landgoed van Jo en haar man Paul.