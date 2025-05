"Het traject start vanaf het bouwdok naar de voorhaven van Zeebrugge", zegt bouwheer Lantis. "Vier sleepboten en één duwboot zullen het tunneldeel - 160 meter lang, 42 meter breed en met een gewicht van 60.000 ton - vervoeren via de Noordzee en de Schelde naar het Doeldok in de haven van Antwerpen. In totaal gebeurt dit acht keer dit jaar."

"De boten slepen het tunneldeel uit het bouwdok en manoeuvreren het richting de Verbindingsbrug. Dan gaan ze via de Vandammesluis naar de eerste wachtlocatie in de voorhaven van Zeebrugge. Via de Noordzee en de Schelde gaat de reis verder naar een tweede wachtlocatie in Terneuzen. Op de wachtlocaties wacht het tunneldeel om te kunnen meevaren met vloed. Dat bespaart heel wat brandstof en energie.

Het laatste deel van de reis volgt de bochtige vaarroute van de Schelde naar het Doeldok, de tijdelijke parkeerplaats van de tunneldelen. In het Doeldok wachten de tunneldelen op het juiste moment om te worden afgezonken op hun definitieve plek in de Schelde. De Schelde is een levendige rivier met heel wat stroming. Afzinken gebeurt daarom het best bij doodtij, een tijdsvenster waarin het verschil tussen eb en vloed het kleinst is. Dat tijdsvenster komt slechts twee keer per maand voor, rondom het eerste en laatste kwartier van de maan", aldus Lantis.