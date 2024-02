Voor enkele ouders uit Sint-Jozef De Geite bij Hooglede is de maat vol. Ook door wegenwerken passeert in Staden nog maar 1 van 3 bussen. "Wij moeten onze kinderen ook niet vervoeren in de wagen zonder gordel aan. Onze kinderen kunnen zo niet langer naar school gaan. Dit zorgt voor onveilige situaties", zegt ouder Koen Bakelandt.

Koen kaart het probleem al bijna een jaar aan bij de Lijn, zonder resultaat. "Het is ook vaak zo dat de buschauffeur De Geite vergeten was, dan moeten we zelf voor buschauffeur spelen met onze wagen."

Ook de steden en gemeenten proberen om De Lijn onder druk te zetten om de dienstverlening te verbeteren, met wisselend succes.