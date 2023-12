De eigenaar van de villa was op reis maar er was wel personeel aanwezig. De drie Franssprekende inbrekers drongen het huis langs de achterkant binnen. Ze bonden de 35-jarige huishoudster en de 64-jarige conciërge vast met spanbandjes. De dieven gingen aan de haal met de kluis en vier kostbare schilderijen. Ze stalen ook de wagen van de eigenaar.

De gestolen auto werd later uitgebrand teruggevonden in Estaimpuis in Henegouwen, op zo'n 20 kilometer van de plaats delict. Het onderzoek is volop aan de gang.