In Wervik heeft burgemeester Youro Casier zijn coalitie klaar. De socialisten blijven er trouw aan hun samenwerking met CD&V. Een samenwerking die halfweg de vorige legislatuur tot stand kwam na een constructieve motie van wantrouwen. De liberalen van Team 2030 en Bert Verhaeghe blijven zo in de oppositie, waar ze nog maar twee jaar zitten. Ook N-VA, dat met Sanne Vantomme een zetel winst boekte, blijft in de oppositie.