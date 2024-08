Waregem is de zevende gemeente in West-Vlaanderen met een OverKop-Huis. En dat is geen overbodig luxe. Steeds meer jongeren kampen met mentale problemen en het is vaak lang wachten voor ze gepaste, professionele hulp krijgt.

Het OverKop-Huis in Waregem ligt niet toevallig in de wijk het Torenhof. Jongeren hangen hier vaak doelloos rond, soms moet de politie ingrijpen. Het OverKop Huis zal hier preventief werken. Joost Kerkhove, schepen van Welzijn Waregem: “We hebben hier mensen van verschillende origine. We moeten ervoor zorgen dat we in samenwerking met verschillende actoren een goeie plaats kunnen creëren waar ze zich geborgen voelen.”