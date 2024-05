Het is druk vanmiddag op de dijk in Oostende. Voor sommigen is het ook al warm genoeg om de zee in te gaan. Daarom staan de redders paraat. "Het zeewater is nog erg koud, zo'n 12 graden. Maar we merken dat er toch al wat baders zijn. We hebben nog niet moeten tussenkomen, maar het is aangeraden om traag in het water te gaan", adviseert Levy Meyer van de strandreddingsdienst Oostende.

In vijf van de tien kustgemeentes kan je nu al zwemmen: in Nieuwpoort, De Haan, Oostende, Blankenberge (behalve vrijdag) en Knokke-Heist. Vanaf 15 juni is zeker in elke kustgemeente één redderspost open.