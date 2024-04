Daarmee is West-Vlaanderen de tweede goedkoopste provincie in Vlaanderen, na Limburg (€359 668). De duurste is Vlaams-Brabant, met 459 613 euro voor een nieuwbouwhuis.

De goedkoopste Vlaamse gemeente om een nieuwbouwhuis te kopen, ligt in West-Vlaanderen: Mesen. Daar betaal je gemiddeld 287 480 euro. Alveringem sluit de top vijf af met 322 347 euro. De duurste gemeente ligt in Vlaams-Brabant: Kraainem (€762 221), gevolgd door Knokke-Heist (€ 751 521) en Sint-Martens-Latem in Oost-Vlaanderen (€700 716). Die top drie is dezelfde op nationaal niveau.