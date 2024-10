Op facebook geeft Allen 8830 al toelichting bij de beslissing van de andere partijen: "Met Allen 8830 hebben we de voorbije zes jaar heel wat gerealiseerd. Onze campagne was een succes en de huisbezoeken waren uitermate positief. We waren dan ook zeer blij dat dit weerspiegeld werd in de verkiezingsuitslag op 13 oktober 2024.We maakten als enige partij in de gemeente vooruitgang door een extra zetel te behalen en onze lijsttrekker Dimitri Carpentier werd de stemmenkampioen en dus de persoon die door het meest aantal mensen wordt voorgesteld als burgemeester."

"Tot onze grote ontgoocheling worden wij toch buitenspel gezet en worden wij buiten de meerderheid gehouden. Als de kiezer beslist heeft wie de grootste partij is (Groep 21), dan heeft de kiezer ook beslist wie de verkiezingen heeft verloren (Team Burgemeester). Dat heet dan consequent zijn.In elk geval is en blijft Allen 8830 een positieve, constructieve partij die niet klein te krijgen is door wat nu gebeurd is. Wij zullen op onze eigen manier oppositie voeren. Niet negatief, niet verzuurd, maar constructief. We zullen er niet staan over zes jaar. We staan er nu a."