Het geld komt niets te vroeg want het Brugse gerechtsgebouw kampt al lange tijd met schimmel, een slecht werkende verwarming en een waslijst aan andere mankementen. In een eerste fase is er 3,6 miljoen euro beschikbaar om in het dagelijks onderhoud te voorzien. Wanneer dat geld concreet vrij komt, is nog niet duidelijk.