In een eer­ste fase 3,6 mil­joen euro om het Brug­se gerechts­ge­bouw — ein­de­lijk — te onderhouden

De federale overheid schat dat een renovatie van het gerechtsgebouw in Brugge 16 miljoen euro zal kosten. Dat heeft minister van justitie Verlinden geantwoord aan parlementslid Annick Lambrecht. 3,6 miljoen euro zal in een eerste fase vrijkomen.

Het geld komt niets te vroeg want het Brugse gerechtsgebouw kampt al lange tijd met schimmel, een slecht werkende verwarming en een waslijst aan andere mankementen. In een eerste fase is er 3,6 miljoen euro beschikbaar om in het dagelijks onderhoud te voorzien. Wanneer dat geld concreet vrij komt, is nog niet duidelijk.

Bart Coopman

