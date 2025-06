Het project sleept al jaren aan, maar daar komt nu dus verandering in. Een bekende hamburgerketen heeft er vandaag al een vestiging geopend, de rest volgt snel. Mieke Syssauw, schepen van ondernemen Menen: “Menen heeft dit nodig. Dit is een aanbod dat we tot vandaag in onze stad niet hadden. Het gaat hier ook om grote ruimtes, grote vloeroppervlaktes die in het stadscentrum niet aanwezig zijn. Het is een aanvulling op het bestaande winkelgebeuren in onze stad.”