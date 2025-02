Bekaert heeft in de VS een tiental vestigingen die grotendeels hun eigen staal verwerken. De heffing heeft daarop geen invloed. Wel koopt Bekaert staal in andere landen en haar eigen afgewerkte producten bevatten natuurlijk ook die grondstof, zoals staalkoorden en staalvezels voor autobanden. Of de heffing ook daarop geldt, is nog onduidelijk.

"Het is nog te vroeg om de volledige impact te kunnen inschatten," zegt woordvoerder Kim De Raedt. "Onze teams zijn druk bezig met alle implicaties in kaart te brengen. We wachten op de volledige details van het tariefmodel."