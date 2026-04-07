Leververvetting verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, diabetes, nierfalen en leverkanker. Verschillende partners zullen tijdens het onderzoek zo'n 600 stalen van algen screenen en testen op levercellen. "Na extractie zullen we dat verder finetunen om uiteindelijk een vijftigtal stoffen te verkrijgen met potentieel voor behandeling van leververvetting", zegt coördinator van Alga-Care, Johan Robbens.

Haalbaarheid

VUB en UAntwerpen zullen de 600 algenstalen daarna testen op labo-levercellen. Dat moet meer duidelijkheid brengen over het potentieel en de haalbaarheid van algen als voedingssupplement of geneesmiddel. Nadien worden de beste algenextracten getest op muizen met vette levers.

"De hoop is dat we na drie jaar een proof-of-concept hebben voor een nutraceutical. Dat is een gezondheidsbevorderend voedingssupplement dat je preventief kan nemen", zegt professor Wim Vanden Berghe, hoofd van de onderzoeksgroep Cell Death Signaling UAntwerpen. "We weten dat diëten en meer bewegen ook helpt tegen leververvetting, maar rekening houdend met de haastige, westerse levensstijl is er nood aan dit type preventieve middelen."

Verschil maken

Het project Alga-Care werd vrijdag op gang getrapt door Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA). Daarbij werd een nieuwe algenbioreactor van 300 liter in gebruik genomen bij het ILVO in Oostende: "Wat hier in Oostende groeit in een algenreactor, kan morgen het verschil maken voor de gezondheid van honderdduizenden mensen", zegt Diependaele.