ILVO onder­zoekt of algen kun­nen hel­pen tegen leververvetting

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), VUB en UAntwerpen zullen samen onderzoek voeren naar microalgen in de strijd tegen leververvetting. Onderzoekers bekijken of natuurlijke stoffen uit microalgen een vette lever kunnen tegengaan. Naar schatting kampt een op de drie Belgen met een vette lever. Dat komt omdat mensen systematisch te veel calorieën binnenkrijgen waardoor de lever ontsteekt en uiteindelijk blijvend beschadigd raakt.

Leververvetting verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, diabetes, nierfalen en leverkanker. Verschillende partners zullen tijdens het onderzoek zo'n 600 stalen van algen screenen en testen op levercellen. "Na extractie zullen we dat verder finetunen om uiteindelijk een vijftigtal stoffen te verkrijgen met potentieel voor behandeling van leververvetting", zegt coördinator van Alga-Care, Johan Robbens.

Haalbaarheid

VUB en UAntwerpen zullen de 600 algenstalen daarna testen op labo-levercellen. Dat moet meer duidelijkheid brengen over het potentieel en de haalbaarheid van algen als voedingssupplement of geneesmiddel. Nadien worden de beste algenextracten getest op muizen met vette levers.

"De hoop is dat we na drie jaar een proof-of-concept hebben voor een nutraceutical. Dat is een gezondheidsbevorderend voedingssupplement dat je preventief kan nemen", zegt professor Wim Vanden Berghe, hoofd van de onderzoeksgroep Cell Death Signaling UAntwerpen. "We weten dat diëten en meer bewegen ook helpt tegen leververvetting, maar rekening houdend met de haastige, westerse levensstijl is er nood aan dit type preventieve middelen."

Verschil maken

Het project Alga-Care werd vrijdag op gang getrapt door Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA). Daarbij werd een nieuwe algenbioreactor van 300 liter in gebruik genomen bij het ILVO in Oostende: "Wat hier in Oostende groeit in een algenreactor, kan morgen het verschil maken voor de gezondheid van honderdduizenden mensen", zegt Diependaele.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Ilvo

Meest gelezen

Vives2
Nieuws
Update

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

Lees ook

Langerei

Met oog op zwemzone: Brugge spoort verborgen afvalwaterlozingen op in Langerei
Jeugdgebouw

Het eerste circulair jeugdgebouw van Vlaanderen opent in Kortrijk
Zeemijnen Elia

Dovo en Elia hebben al vier van de veertien zeemijnen geruimd
KIJK. Tweede slechtvalkkuiken komt uit ei in toren van Sint-Maartenskerk in Kortrijk

KIJK. Tweede slechtvalkkuiken geboren in toren van Sint-Maartenskerk in Kortrijk
Slechtvalken2026

Slechtvalken nestelen zich in toren van OLV Kerk in Brugge
Geboorte slechtvalk Kortrijk

Nieuw leven in Kortrijk: eerste slechtvalkje geboren op Sint-Maartenstoren
