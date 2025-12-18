2°C
Nieuws
Waregem

Illu­stra­tor Astrid Ver­plan­c­ke wint pres­ti­gi­eu­ze Kore­aan­se Nami Concours

Astrid Verplancke

Illustrator Astrid Verplancke uit Sint-Eloois-Vijve, bij Waregem, heeft de Nami Concours gewonnen, een tweejaarlijkse internationale illustratiewedstrijd in Zuid-Korea. Aan de prijs is een geldbedrag van 8.500 euro verbonden.

De illustrator uit Sint-Eloois-Vijve bij Waregem werd bekroond voor haar werk in Relaas van de schipbreuk, een boek van auteur Marijn Brouckaert. Het verhaal is een postkoloniaal schipbreukverhaal, verteld vanuit het perspectief van een mossel. De jury prijst vooral de dynamiek en de sterke visuele taal van de illustraties, die volgens haar geworteld zijn in een traditie van Vlaamse expressie.

Met deze internationale erkenning treedt Astrid Verplancke verder in de voetsporen van haar oom, illustrator Klaas Verplancke, die eerder al meerdere internationale prijzen in de wacht sleepte.

Astrid Verplancke
Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Nathalie Dewulf
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Illustrator

