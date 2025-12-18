De illustrator uit Sint-Eloois-Vijve bij Waregem werd bekroond voor haar werk in Relaas van de schipbreuk, een boek van auteur Marijn Brouckaert. Het verhaal is een postkoloniaal schipbreukverhaal, verteld vanuit het perspectief van een mossel. De jury prijst vooral de dynamiek en de sterke visuele taal van de illustraties, die volgens haar geworteld zijn in een traditie van Vlaamse expressie.

Met deze internationale erkenning treedt Astrid Verplancke verder in de voetsporen van haar oom, illustrator Klaas Verplancke, die eerder al meerdere internationale prijzen in de wacht sleepte.