De loods in Sint-Eloois-Winkel is zo goed als leeg: alle materiaal van de illegale sigarettenfabriek is in beslaggenomen. Mannen van de technische dienst van de gemeente Ledegem halen de voedselvoorraad op die politie en douane ontdekten bij de inval. Zo’n 30 paletten met voedsel en drank, vaak met buitenlandse etiketten. Christ Nyffels, Technische Dienst Ledegem: "Het Voedselagentschap heeft deze morgen alles gecontroleerd. Alle voedingswaren die niet op de markt mogen komen, hebben ze verwijderd. De rest mag naar de voedselbank."