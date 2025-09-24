Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Sint-Eloois-Winkel bij Ledegem is de illegale sigarettenfabriek volledig ontmanteld na de inval van gisteren. Politie en douane hebben alle machines, sigaretten en tabak meegenomen voor vernietiging. In de loods staat ook een grote voedselvoorraad: tientallen paletten vol met eten en drank voor de dertig man die er aan de slag waren. Een deel ervan gaat naar de plaatselijke voedselbank, dankzij de gemeente.
De loods in Sint-Eloois-Winkel is zo goed als leeg: alle materiaal van de illegale sigarettenfabriek is in beslaggenomen. Mannen van de technische dienst van de gemeente Ledegem halen de voedselvoorraad op die politie en douane ontdekten bij de inval. Zo’n 30 paletten met voedsel en drank, vaak met buitenlandse etiketten. Christ Nyffels, Technische Dienst Ledegem: "Het Voedselagentschap heeft deze morgen alles gecontroleerd. Alle voedingswaren die niet op de markt mogen komen, hebben ze verwijderd. De rest mag naar de voedselbank."
Positieve kant
De voedselbank van Ledegem zal de proviand verdelen aan wie het wat moeilijker heeft. Zo is er toch een positieve kant aan deze kwalijke zaak.