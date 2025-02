In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in Menen een illegale rave stilgelegd in een oude loods langs de Leie, ter hoogte van de sluis. Het feest trok naar schatting 350 tot 500 deelnemers, en werd rond 6 uur 's ochtends beëindigd na overleg tussen de burgemeester, de politie en de organisatoren.