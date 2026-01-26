Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Twee nachtelijke lozingen van mest in de Kleine Kemmelbeek hebben de drinkwaterwinning in Dikkebus bij Ieper tijdelijk stilgelegd. De vervuiling ontstond in Heuvelland en spoelde stroomafwaarts naar Ieper. De stad heeft intussen de verantwoordelijke landbouwer geïdentificeerd. De Boerenbond reageert scherp.
Door twee illegale mestlozingen in de Kleine Kemmelbeek is de drinkwaterwinning in Dikkebus even onderbroken. Meettoestellen sloegen alarm toen meststoffen in het water werden gedetecteerd. De Vlaamse Milieumaatschappij leidde het vervuilde water af zodat het niet in de Dikkebusvijver terechtkwam, die gebruikt wordt voor drinkwaterproductie.
“De waterwinning werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd,” zegt Iepers schepen van Milieu en Waterbeleid Miguel Gheysens. “Mest is niet acuut giftig, maar de nutriënten kunnen wel problemen veroorzaken, zoals blauwalgen in de zomer. Dat heeft een impact op het aquatisch milieu.”
Uit onderzoek blijkt dat een landbouwer in Heuvelland tot twee keer toe mest loosde in de beek. De stad Ieper weet intussen wie verantwoordelijk is; er volgt een boete.
Boerenbond boos
Bij de Boerenbond klinkt verontwaardiging. “Het is bijzonder jammer dat één iemand zo het imago van een hele sector besmeurt,” zegt Bert Hanssens, voorzitter van Boerenbond West-Vlaanderen. “De meeste landbouwers doen wel wat moet en nemen hun verantwoordelijkheid.”
Volgens Hanssens kampen sommige landbouwers met een mestoverschot, maar dat mag geen excuus zijn. De recente beslissing van Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns om mest een week vroeger op de velden toe te laten, kan volgens hem helpen. “Dat is goed nieuws voor wie een capaciteitsprobleem heeft. Zo kan mest tijdig uitgereden worden en kan het gras sneller beginnen groeien.”
De situatie aan de Kleine Kemmelbeek is intussen onder controle. De drinkwaterwinning is opnieuw opgestart.
Bert Hanssens, voorzitter van Boerenbond West-Vlaanderen