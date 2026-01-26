Door twee illegale mestlozingen in de Kleine Kemmelbeek is de drinkwaterwinning in Dikkebus even onderbroken. Meettoestellen sloegen alarm toen meststoffen in het water werden gedetecteerd. De Vlaamse Milieumaatschappij leidde het vervuilde water af zodat het niet in de Dikkebusvijver terechtkwam, die gebruikt wordt voor drinkwaterproductie.

“De waterwinning werd uit voorzorg tijdelijk stilgelegd,” zegt Iepers schepen van Milieu en Waterbeleid Miguel Gheysens. “Mest is niet acuut giftig, maar de nutriënten kunnen wel problemen veroorzaken, zoals blauwalgen in de zomer. Dat heeft een impact op het aquatisch milieu.”

Uit onderzoek blijkt dat een landbouwer in Heuvelland tot twee keer toe mest loosde in de beek. De stad Ieper weet intussen wie verantwoordelijk is; er volgt een boete.