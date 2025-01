Burgemeester Bart Dochy leidde de minister rond bij een innovatief waterzuiveringsproject, dat met Vlaamse subsidies werd gerealiseerd. Daarmee snijdt de burgemeester meteen ook een van z'n grootste bekommernissen aan, want aan dat project ging heel wat administratie vooraf. Maar ook de basisfinanciering en de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in het aangepaste decreet zijn zaken waar lokale besturen van wakker liggen. En daar heeft de Vlaamse minister van Binnenland oren naar.

"Ik vind dat de connectie als minister van Binnenlands bestuur van alle lokale besturen dat die connectie ter plaatse belangrijk is. We vragen veel van onze lokale besturen, vaak zeggen burgemeesters: 'Brussel heeft weer iets opgelegd'. Ik ga naar de lokale besturen om naar hun zorgen te luisteren en te kijken hoe we voor hen het leven een beetje aangenamer kunnen maken", legt Hilde Crevits uit.