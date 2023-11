Na 14 jaar in de lokale, Vlaamse en nationale politiek beslist Anseeuw (47) om er mee te stoppen. Vaneen haast onbestaande partij heeft hij N-VA mee in de meerderheid gebracht in Oostende. Maar in 2024 zal zijn naam niet meer op de lijst staan.

" Ik doe dit ontzettend graag voor alle duidelijkheid", zegt hij. "Ik doe met passie, met hart en ziel aan politiek. Het is ook een verantwoordelijkheid die je niet half kan opnemen. Die ik niet half wil doen. Als ik eerlijk ben

met mezelf dan weet ik dat er ook nog heel wat andere dingen zijn die ik ook heel graag wil doen in het leven. Vandaar deze beslissing. "