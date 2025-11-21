14°C
Nieuws
Kortrijk

Ik heb bij­na niet gesla­pen, zo’n zicht op het veld!” — Win­naars sms-actie over­nach­ten in sta­di­on KV Kortrijk

Zes mensen hebben een unieke nacht doorgebracht in de loges van KV Kortrijk, waar uitzonderlijk drie hotelkamers zijn ingericht. Ze wonnen een sms-actie van Howest, die geld inzamelt voor schoonheidszorgen op de oncologiedienst van AZ Groeninge.

“Ik heb bijna niet geslapen. Je wordt een paar keer wakker met zicht op het veld… uniek. Zoiets maak je maar één keer in je leven mee,” vertelt Frederiek Vanneste. Ook Els Pattyn genoot zichtbaar: “Achter de schermen kunnen kijken, in de kleedkamers staan, op het terrein lopen… en dan ’s avonds die hotelkamer erbij, dat is gewoon de max.”

De actie zamelt geld in voor de schoonheidszorgen op de oncologiedienst van AZ Groeninge. “We willen fondsen werven voor schoonheidsspecialiste Melissa, die ervoor zorgt dat patiënten zich goed blijven voelen in hun vel — niet alleen uiterlijk, maar ook mentaal,” zegt Fem Vervacke, student communicatie.

Voor de 9-jarige Lou Vandeghinste was het een bijzonder moment. Zijn mama revalideert momenteel van een kankerbehandeling in AZ Groeninge. “Ik was een beetje zenuwachtig, maar ik heb goed geslapen. KVK is een toffe ploeg, sterk in de duels,” vertelt hij.

Na de overnachting volgde nog een verrassing: ontbijt met de spelers en staf van KV Kortrijk. “We zijn een familieclub en betrekken graag mensen bij wat we doen. Zo’n initiatief past daar perfect bij,” zegt speler Brecht Dejaegere. 

Hotel veekaa
Nieuws

Wie droomt ervan om eens te overnachten in het Guldensporenstadion?
Hotelkvk03

"Als club willen wij onze sociale rol opnemen en zulke thema’s mee onder de aandacht brengen", zegt Bauwe Dezeure van KV Kortrijk.

De sms-actie is afgesloten, maar wie het project wil steunen kan dat nog tot 12 december. Dan wordt ook nog een laatste winnaar geloot, die als VIP wordt ontvangen tijdens de wedstrijd tegen Seraing.

De redactie
KV Kortrijk

