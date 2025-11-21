“Ik heb bijna niet geslapen. Je wordt een paar keer wakker met zicht op het veld… uniek. Zoiets maak je maar één keer in je leven mee,” vertelt Frederiek Vanneste. Ook Els Pattyn genoot zichtbaar: “Achter de schermen kunnen kijken, in de kleedkamers staan, op het terrein lopen… en dan ’s avonds die hotelkamer erbij, dat is gewoon de max.”

De actie zamelt geld in voor de schoonheidszorgen op de oncologiedienst van AZ Groeninge. “We willen fondsen werven voor schoonheidsspecialiste Melissa, die ervoor zorgt dat patiënten zich goed blijven voelen in hun vel — niet alleen uiterlijk, maar ook mentaal,” zegt Fem Vervacke, student communicatie.

