De 23ste editie van de IJzerwake, de radicale afscheuring van de IJzerbedevaart, lokte op 25 augustus nog 1.500 Vlaams-nationalisten tegen ruim 5.000 in de topjaren. Ondanks een hogere ticketprijs is de organisatie zwaar verlieslatend. PAL heeft het over een totaal verlies van 60.000 euro.

Op dinsdag 24 september start de werkgroep 'IJzerwake 2.0' met een virtuele vergadering, bevestigt Six, die de werkgroep leidt. "We vertrekken van een leeg blad. Er staat nog niks vast: zowel over de vorm als over de locatie", zegt hij aan Belga.