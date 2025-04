Minister Weyts stuurt nog experts ter plaatse voor een onderzoek. De archeologen kunnen in het overleg enkel wijzen op het belang van de burcht. En die is groot. Waarschijnlijk gebouwd door Diederik van de Elzas, in de derde belangrijkste stad van Vlaanderen.

"We zitten hier met die muur die minstens teruggaat naar die twaalfde eeuw. We zitten met de muur van de Graaf van Vlaanderen in zijn derde belangrijkste stad. We kunnen de site moeilijk overschatten qua belang. Het is een van de belangrijkste sites van middeleeuws Vlaanderen. Hoe meer we kijken, hoe meer we opgraven, hoe meer we zien dat we met de tweeling zitten van het Gravensteen in Gent. Misschien niet hetzelfde van oppervlakte, maar het uitzicht moet hetzelfde zijn geweest."

Dinsdag is er opnieuw overleg tussen de stad, Vlaanderen en de eigenaar. Wie de burcht nog eens met eigen ogen wil zien, kan zondagnamiddag een kijkje gaan nemen.